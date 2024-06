Durante la partita di ottavi di finale di Euro 2024 a Dortmund tra Danimarca e Germania, dopo che era già stata ritardata la ripresa del gioco per la grandine ed il temporale, all’inizio del secondo tempo l’arbitro ha indicato ai capitani delle squadre di guardare verso l’alto. Cielo scuro e nuove piogge in vista? Macché: il direttore di gara indicava ai calciatori che era in corso un’azione di polizia sul tetto dello stadio. Come è stato reso noto dalle forze dell’ordine solo in serata, l’elicottero di sorveglianza aveva individuato un uomo mascherato con uno zaino che si era arrampicato sulla struttura metallica del tetto del Westfalenstadion.

Nel primo comunicato delle forze dell’ordine (diramato alle 23.43) è stato specificato solo che si trattava di un ventunenne di Osnabrück e che in nessun momento c’era stato pericolo per altre persone; testualmente: “Non ci sono indicazioni che l’uomo con il suo comportamento intendesse mettere a rischio gli ospiti dello stadio”. Nessuna spiegazione, tuttavia, sui reali obiettivi dell’uomo. In due nuovi comunicati diramati in giornata rispettivamente delle 14.53 ed alle 13.57, è stato invece reso noto che l’uomo intendeva fare delle foto dall’alto e che nello zaino c’era un’attrezzatura fotografica. La polizia lo ha tenuto sotto controllo dalle 22.11, impiegando anche dei droni. Alle 23.44, seguendo le indicazioni degli agenti, si è quindi consegnato: è indagato a piede libero per violazione di domicilio. Gli inquirenti hanno ricostruito che già in altre occasioni si era arrampicato su edifici importanti per fare delle foto a grandi altezze: nell’aprile 2022 a Herne e nel maggio di quest’anno ad Ulm. Episodi per i quali, come a Dortmund, sono in corso dei procedimenti penali.

Sono nel frattempo circolate in rete scene dell’arresto sulla piattaforma X, girate evidentemente da uno spettatore, in cui si vedono due agenti che affiancano l’individuo ed uno lo tiene sotto il tiro di una pistola. L’uomo, al quale era stato intimato di consegnarsi, ha scavalcato l’intelaiatura e si è diretto verso gli agenti. Uno di questi gli ha strappato lo zaino e con modi spicci lo ha ammanettato, successivamente è stato portato via. Le scene, secondo la ARD, sono state girate verso la fine della partita, visto che lo stadio era già quasi vuoto. L’uomo dunque dovrebbe esser rimasto tutto il secondo tempo in cima alla struttura prima che gli agenti abbiano deciso di arrestarlo. Ciò a conferma del fatto che l’uomo non costituiva un pericolo, anche in considerazione del fatto che al match assistevano pure il Cancelliere Olaf Scholz e la Presidentessa del Bundestag Bärbel Bas (ambedue SPD). La Uefa, a domanda dall’agenzia stampa dpa su come l’uomo, nonostante le misure di sicurezza, avesse potuto arrampicarsi, non ha però voluto prendere posizione. Per la sicurezza nello stadio la UEFA ha dispiegato proprio personale e la polizia di Dortmund ha indicato che le forze dell’ordine, insieme a Uefa ed i club di calcio europei, cercheranno di individuare come l’uomo è riuscito a salire, peraltro indisturbato.