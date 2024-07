Il paese di Cogne, a tre giorni dalle piogge che hanno colpito la zona alla fine di giugno, è ancora isolato. In video si vede uno dei tratti distrutti lungo la strada regionale 47 che da Aymavilles sale verso Cogne, raggiungibile per il momento solo in elicottero. Le immagini mostrano il punto più vicino al campo sportivo di Aymavilles dove si trova il campo base della Protezione civile regionale Vda.