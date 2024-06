Rivoluzione in vista di Svizzera–Italia. L’ennesima di questo Europeo, o almeno è quanto si è percepito dall’ultimo allenamento svolto questa mattina – venerdì 28 giugno – dalla nazionale italiana. Questa volta, il ct Luciano Spalletti sarà costretto a forzare alcuni cambiamenti, a causa dell’emergenza in difesa. Si torna alla difesa a 4, ma non solo: secondo le ultime indiscrezioni, potrebbero esserci due esordi dal 1′. Si tratta di Nicolò Fagioli (al posto di Jorginho) e di Stephan El Shaarawy che andrebbe a formare il tridente offensivo con Scamacca (rientrante dal primo minuto al posto di Retegui) e Chiesa.

Europei 2024, ecco il tabellone degli ottavi: l’Italia sorride | Calendario e partite

Italia, come cambia la formazione in vista della Svizzera

Quarta partita della competizione e quarta formazione diversa. L’unico intoccabile rimane Gianluigi Donnarumma. L’assetto difensivo dovrebbe tornare a 4 con Mancini e Bastoni (allarme rientrato dopo la febbre), sulle fasce Di Lorenzo e Darmian. Centrocampo guidato da Nicolò Fagioli in mediana, Barella e Cristante da mezzali. In attacco, prende quota l’idea di un tridente inedito e mai provato prima: torna Scamacca al posto di Retegui, supportato da Chiesa e da El Shaarawy, ancora non utilizzato in questo Europeo.

Ora, resta da capire se questa probabile rimarrà la stessa anche nella giornata di domani (sabato 29 giugno), a ridosso dell’ottavo di finale che si giocherà all’Olympiastadion di Berlino, alle ore 18. Italia (4-3-3, probabile formazione): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Darmian; Barella, Fagioli, Cristante; Chiesa, Scamacca, El Shaarawy. Allenatore: Luciano Spalletti.