Si torna a Berlino per una partita da dentro o fuori. L’Italia si gioca tutto contro la Svizzera nella fase a eliminazione diretta. Classificati come seconda del gruppo B, gli Azzurri affronteranno l’altra squadra posizionata al secondo posto del gruppo A. L’ultimo ricordo di questa sfida non sorride alla nazionale italiana: nel 2021, infatti, il pareggio per 1-1 e l’errore dal dischetto di Jorginho condannò gli Azzurri ai playoff contro la Macedonia. Ora, potrebbe arrivare la rivincita, tre anni più tardi. Il primo ottavo di finale di Euro 2024 verrà disputato all’Olympiastadion di Berlino domani, sabato 29 giugno, alle ore 18. Di seguito, le indicazioni per dove poter vedere il match degli Azzurri contro la nazionale di Yakin e le probabili formazioni.

Euro 2024, Svizzera-Italia, le probabili formazioni

Italia (3-5-1-1, probabile formazione): Donnarumma; Darmian, Buongiorno, Bastoni; Di Lorenzo; Cristante; Jorginho, Barella, Dimarco, Raspadori; Retegui. Allenatore: Luciano Spalletti.

Svizzera (3-4-3, probabile formazione): Sommer, Schar, Widmer, Rodriguez; Elvedi, Xhaka, Freuler, Aebischer; Ndoye, Embolo, Vargas. Allenatore: Murat Yakin.

Euro 2024, Svizzera-Italia: dove vedere in tv e streaming

Gli Europei in Germania (17esima edizione) potranno essere visti sui canali Sky (Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio, canali 201 e 202) e in streaming su NowTV e Sky Go: per gli abbonati verranno trasmessi tutti i 51 match, di cui 20 in esclusiva.

Sulla Rai (e, dunque, in chiaro) sarà possibile guardare tutte le partite dell‘Italia. Gli altri match degli Europei saranno in chiaro sui canali Rai1 (dove verrà trasmessa l’Italia), Rai2, Rai SportHD e in streaming su RaiPlay (oltre che la copertura radiofonica integrale tramite Radio Rai).