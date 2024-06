Pessime notizie dalla Germania. Alla vigilia di Svizzera–Italia, gli azzurri rischiano di affrontare l’ottavo di finale all’Olympiastadion senza difesa. Nel corso dell’allenamento mattutino odierno (venerdì 28 giugno), infatti, non si è presentato in gruppo Federico Dimarco. Il calciatore dell’Inter sente ancora fastidio per la botta rimediata contro la Spagna nella fase a gironi: sessione differenziata e in forte dubbio per la sfida di domani, sabato 29 giugno. Nel gruppo, almeno per questa mattina, manca anche il centrale Alessandro Bastoni, che nelle ultime ore ha accusato una leggera alterazione febbrile. Dopo una prima parte di lavoro in palestra, il difensore dovrebbe tornare ad allenarsi regolarmente nel pomeriggio.

Allarme in difesa: come cambia la formazione degli Azzurri

E ora come potrebbe cambiare la linea difensiva in vista di Svizzera-Italia? Ad oggi, l’unica certezza è Alessandro Buongiorno già sicuro di prendere il posto dello squalificato Riccardo Calafiori. Qualora anche Bastoni non dovesse recuperare in tempo, in caso di difesa a 3 Spalletti potrebbe proporre il terzetto composto da Gatti, Buongiorno e Mancini. Il primo, nel corso della stagione con la Juventus, ha affrontato diverse partite con questo assetto difensivo. Il difensore della Roma, invece, è più abituato a giocare con la difesa a 4: motivo per cui Spalletti potrebbe decidere anche di adattare (a difensore centrale) uno tra Darmian e Di Lorenzo. Tutte ipotesi, ovviamente. Dipenderà dalle condizioni di Bastoni. La strada verso Berlino, però, si complica ancora prima della partenza.