Si compone definitivamente il tabellone degli ottavi di finale degli Europei 2024. Il calendario fissa la prima partita della fase ad eliminazione diretta sabato 29 giugno alle ore 18: all’Olympiastadion di Berlino tocca subito all’Italia, impegnata contro la Svizzera. Per la Nazionale del ct Spalletti ci sono buoni motivi per sorridere guardando agli accoppiamenti emersi dopo la fase a gironi: quattro favorite della vigilia, ovvero Francia, Germania, Spagna e Portogallo, sono tutte nelle parte alta del tabellone. Significa che gli azzurri potrebbero incrociarle sono in un’eventuale finale. Nella parte bassa, quella dell’Italia, l’unica vera big presente è l’Inghilterra (teorica avversaria ai quarti), che però finora non ha convinto con una sola vittoria, due pareggi e appena due reti segnate. Certo, questa Nazionale azzurra non può sottovalutare nessuno, tantomeno la Svizzera prima avversaria agli ottavi. Il cammino verso la finale del 14 luglio (sempre all’Olympiastadion di Berlino) è però meno complicato del previsto.

Il tabellone degli ottavi di finale di Euro 2024

Parte alta

Spagna contro 3A/D/E/F

Germania contro Danimarca

Portogallo contro 3A/B/C

Francia contro 2E

———————-

Parte bassa

1E contro 3A/B/C/D

Austria contro 2F

Inghilterra contro 3D/E/F

Svizzera contro Italia

La classifica live dei gironi: chi passa agli ottavi di finale

Calendario ottavi di finale (dal 29 giugno al 2 luglio)

Svizzera–Italia | Berlino, Sabato 29 giugno, ore 18

Germania-Danimarca | Dortmund, Sabato 29 giugno ore 21

Inghilterra – 3^ D/E/F | Gelsenkirchen, Domenica 30 giugno, ore 18

Spagna – 3^ A/D/E/F | Colonia, Domenica 30 giugno, ore 21

Francia – 2^ E | Düsseldorf, Lunedì 1 luglio, ore 18

Portogallo – 3^ A/B/C | Francoforte, Lunedì 1 luglio, ore 21

1^ E – 3^ A/B/C/D | Monaco, Martedì 2 luglio, ore 18

Austria – 2^ F | Lipsia, Martedì 2 luglio, ore 21

Dove vedere le partite degli Europei in tv (Sky, Now e Rai)

Gli Europei in Germania sono visibili sui canali Sky e in streaming su NowTV e Sky Go: per gli abbonati vengono trasmessi tutti i 51 match. Su Rai 1 (in chiaro) è possibile guardare tutte le partite dell‘Italia. Oltre alle gare della nazionale italiana vengono trasmesse anche tutte le partite dai quarti di finale in poi. Inoltre, la tv pubblica garantisce la diretta di quattro partite durante la fase degli ottavi. Le gare sono in chiaro sui canali Rai1 (dove verrà trasmessa l’Italia), Rai2, Rai SportHD e in streaming su RaiPlay (oltre che la copertura radiofonica integrale tramite Radio Rai).

Le partite degli ottavi di finale in chiaro sulla Rai

Sabato 29 giugno, Svizzera-Italia, ore 18 – Rai 1

Sabato 29 giugno, Germania-Danimarca, ore 21 – Rai 1

Lunedì 1 luglio, Portogallo-3A/B/C, ore 21 – Rai 1

Martedì 2 luglio, Austria-2F, ore 21 – Rai 1