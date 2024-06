Secondo il presidente del Senato Ignazio La Russa i ballottaggi incrementano l’astensione quindi va superata la legge per l’elezione dei sindaci. E questo lo afferma mentre dalle città arrivano risultati non proprio entusiasmanti per il centrodestra. Dichiarazioni a cui, in conferenza stampa, risponde la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. “Non è che quando si perde si aboliscono le elezioni e si scappa col pallone in mano – ha spiegato la segretaria dem – non funziona così. Non è colpa degli elettori se la destra ha perso, è colpa loro che hanno dimostrato incapacità di governare bene. Non ci stiamo, e troviamo sconveniente oltreché grave che la seconda carica dello Stato, nei primi minuti a caldo dopo una sconfitta, parli di cambiare le regole: non c’è nemmeno senso delle istituzioni”.