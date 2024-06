Emergenza idrica e sanitaria a Capri. Da stamattina possono sbarcare sull’isola di Capri solo i residenti, ma non i turisti. Lo stabilisce un’ordinanza urgente emanata dal sindaco Paolo Falco, a causa del guasto della condotta idrica che rifornisce l’isola. Senza approvvigionamenti, sottolinea Falco, è impossibile garantire i servizi essenziali tenendo conto delle “migliaia di persone” che quotidianamente si recano sull’isola nella stagione turistica. Al momento l’acqua è erogata ancora nella maggior parte dell’isola. Risultano a secco alcune zone isolate del comune di Anacapri. A rifornire la rete sono però solo i serbatoi locali, che in assenza di rifornimenti dalla terraferma, minacciano di esaurirsi. Lo stop allo sbarco dei turisti a Capri per l’emergenza idrica sta inoltre provocando conseguenze nei porti di partenza verso l’isola azzurra, poiché si registrano lunghe code e file di passeggeri alle biglietterie delle compagnie di navigazione.