Capri è vietata ai turisti da sabato mattina. Il sindaco Paolo Falco ha ‘chiuso’ l’isola con un’ordinanza a causa del guasto della condotta idrica che la rifornisce. Potranno quindi sbarcare solo i residenti perché senza approvvigionamenti, ha spiegato il primo cittadino, è impossibile garantire i servizi essenziali tenendo conto delle “migliaia di persone” che quotidianamente si recano a Capri nella stagione turistica. Al momento l’acqua è erogata ancora nella maggior parte dell’isola. Risultano a secco alcune zone isolate del comune di Anacapri. A rifornire la rete sono però solo i serbatoi locali che, in assenza di rifornimenti dalla terraferma, rischiano di esaurirsi.

“La situazione igienico sanitaria è esplosiva, abbiamo preso le nostre contromisure, attivato l’unità di crisi e fatto ordinanza restrittiva”, ha spiegato Falco. “Insieme con il sindaco di Anacapri da stanotte lavoriamo con la Prefettura e tutti gli organi preposti – afferma – Sono sbarcate centinaia di persone, abbiamo fatto un’ordinanza restrittiva. Da ieri Gori (responsabile della fornitura idrica, nda) non ci ha dato chiarezza e non ci ha permesso di poter intervenire adeguatamente, ci hanno garantito che l’acqua sarebbe arrivata”.

La società idrica Gori spiega che “sono in corso tutti gli approfondimenti e le verifiche per risolvere le criticità e ripristinare il servizio”. All’origine dei problemi il guasto improvviso alla condotta adduttrice che serve la Penisola Sorrentina e Capri, verificatosi giovedì 20 giugno presso la Strada Statale 145, nel comune di Castellammare di Stabia. I lavori di riparazione, spiega Gori, “sono stati completati nei tempi previsti”, tuttavia “alla riapertura del flusso idrico si sono presentate problematiche tecniche che determinano ancora carenze idriche in diverse località”.

La rottura della condotta adduttrice DN 600 si è verificata nel tratto scoperto che ricade in località Pozzano, in una posizione particolarmente impervia, che – partendo da Gragnano – trasporta l’acqua verso la penisola e l’isola. La cascata ha investito i lidi sottostanti che sono stati evacuati insieme ad alcune abitazioni per motivi di sicurezza, dopo l’intervento sul posto dei carabinieri. Durante gli interventi di ripristino è stata interrotta la fornitura a Vico Equense, Piano di Sorrento, Sant’Agnello, Sorrento, Massa Lubrense e Capri.