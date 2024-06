“Volete altro potere, non vi basta quello che avete? Non avete mai ricercato il consenso comune. Voi pensate al bene della singola forza politica, il baratto tra di voi con la riforma dell’Autonomia è fatto sulla pelle della Costituzione“. Lo ha detto in dichiarazione di voto Francesco Boccia, del Pd, che ha annunciato il voto contrario del proprio gruppo alla riforma costituzionale del premierato. “Quello che voi chiamate federalismo è uno spacca-Italia”.