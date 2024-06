Era accaduto in una piazza di Gelsenkirchen per mano dei serbi. Nella giornata di ieri, 17 giugno, il tutto si è replicato allo stadio. Nel corso della partita tra Romania e Ucraina, un gruppo di tifosi romeni ha intonato dei cori pro Vladimir Putin contro gli ucraini. L’accaduto è stato segnalato all’Uefa. Il match, valido per il Girone E di Euro2024, è stato vinto 3-0 dalla Romania grazie alle reti di Stanciu, Marin e Dragus.

I romeni urlano “Putin, Putin” – Video

“Putin, Putin” questo è quanto si sente inneggiare da alcuni tifosi della Romania: un coro che proviene dagli spalti dell’Allianz Arena di Monaco di Baviera e che rimbalza per tutto lo stadio.

Mi dicono che i cortesi sostenitori della Romania hanno intonato cori di questo tenore contro l’Ucraina.#EURo2024 pic.twitter.com/LZn88Gsjou — il Presidente ™ ???????????????????????? (@ilpresidenteh) June 17, 2024



