Al minuto 84 della partita fra Austria e Francia tutto il popolo Blues è rimasto per un attimo con il fiato sospeso. Kylian Mbappé si è accasciato a terra dopo un duello aereo con il difensore avversario Lens Kevin Danso: sul suo volto, sangue e un naso vistosamente deformato. E il responso degli accertamenti è stato quello temuto da tutti, ossia la frattura del setto nasale. Mbappé ha poi colto l’occasione per postare un tweet divertente sul suo profilo X, accompagnato da alcune faccine che ridono, e al tempo stesso rassicurante: “Avete idee per le maschere?”.

Des idées de masques ???????? ? — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 17, 2024

Il neo acquisto del Real Madrid ha schiacciato il suo naso contro la spalla di Danso. Un colpo molto forte che lo ha costretto a lasciare il campo con la faccia sanguinante. L’allenatore Didier Deschamps al termine della gara, vinta per 1 a 0 dalla Francia grazie a un’autorete, ha confermato subito le prime impressioni sull’entità dell’infortunio: “Il suo naso non sta bene. Questo è il punto negativo di questa serata, anche se si tratta solo un naso. Ovviamente questo è molto fastidioso per noi”. L’attaccante, come mostrato da un video pubblicato da L’Equipe, ha lasciato lo stadio appena finita la partita a bordo di un’ambulanza ed è stato trasportato in ospedale per le cure.

Quando può tornare Mbappé

L’esito degli esami, però, è in parte consolatorio. La frattura nasale non richiede interventi chirurgici e, come confermato presidente della FFF Philippe Diallo, Mbappé non si opererà, evitando quindi di guardare dagli spalti tutto l’Europeo. Il giocatore, dunque, tornerà in campo una maschera protettiva: il punto è quando potrà farlo. Difficile credere che sarà a disposizione già dalla prossima partita, il 21 giugno con l’Olanda. Proverà a tornare per l’ultima giornata del gruppo D in programma per il 25 giugno contro la Polonia, ma molto dipenderà anche dalla situazione in classifica della Francia nel girone. Secondo il quotidiano Le Figaro, Deschamps dovrà fare a meno di Mbappé fino agli ottavi, perché serviranno due settimane di recupero. I più pessimisti pensano addirittura che potrà rientrare solo per gli eventuali quarti di finale del 5 e 6 luglio.

