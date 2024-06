Khvicha Kvaratskhelia fa tremare i tifosi del Napoli. O meglio, ci pensa il suo agente Mamuka Jugeli, autore di alcune dichiarazioni che mettono seriamente in discussione la permanenza del 23enne in Serie A. Alla tv georgiana Sport Imedi, Jugeli ha manifestato la volontà di un futuro lontano dagli azzurri: “Personalmente non voglio che Khvicha rimanga al Napoli, nell’ultima annata ha cambiato più allenatori. Questo mi preoccupa molto”. Parole che hanno scatenato la forte reazione del club, che ha diramato un comunicato rivendicando la proprietà del giocatore: “Non sono gli agenti o i padri a prendere decisioni”, ha scritto il Napoli.

Alla sua prima stagione in Italia Kvaratskhelia aveva incantato il mondo del calcio, contribuendo alla conquista del terzo scudetto del Napoli con 12 gol e 13 assist. Nel campionato appena concluso il rendimento è stato altalenante e le sue giocate non sono riuscite a salvare la squadra dal volo in picchiata fuori dall’Europa. La società ha deciso di rilanciarsi ingaggiando Antonio Conte in panchina, ma questo non sembra aver avuto alcun effetto sull’entourage del giocatore georgiano, ora impegnati agli Europei in Germania.

“Con Conte il Napoli ha grandi progetti. Sono sicuro che la prossima stagione si qualificheranno nuovamente in Champions League e lotteranno per lo scudetto. Ma questo non significa che Kvaratskhelia voglia restare lì. Il nostro obiettivo però è trovare una squadra che giochi la Champions League. La cosa peggiore è che se resta un altro anno a Napoli, Kvicha perderà un anno”, ha dichiarato l’agente Jugeli. Un altro dei fattori che potrebbero spingere Kvaratskhelia a fare presto le valigie è il cospicuo numero di allenatori diversi avuti nel 23/24: “Personalmente non voglio che rimanga. L’anno scorso ha cambiato tre allenatori ed è difficile giocare in una situazione del genere”.

Non appena queste dichiarazioni hanno iniziato a fare il giro del web, il Napoli si è mosso con un comunicato diffuso poi attraverso i canali social: “In riferimento alle dichiarazioni dell’agente di Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, e del padre Badri, il Calcio Napoli ribadisce che il giocatore ha un contratto di altri tre anni con la società. Kvaratskhelia non è sul mercato. Non sono gli agenti o i padri che decidono del futuro di un calciatore sotto contratto con il Napoli ma la società Calcio Napoli!!! Fine della storia”. Le reazioni dei tifosi si sono divise fra chi ha fatto i complimenti al club per la fermezza con cui ha preso posizione (“Bravi, fatevi rispettare”, “Quanto gasate” sono stati alcuni dei commenti) e chi, invece si è schierato dalla parte del presunto scontento: “Quindi va bene tenersi in casa uno che vuole andare via?”. L’Europeo con la Georgia non sembra iniziare nel migliore dei modi per Kvaratskhelia.

