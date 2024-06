“Voglio rivolgermi a tutti i francesi, in particolare ai giovani: vediamo che gli estremisti sono alle porte del potere. Abbiamo la possibilità di cambiare tutto e dobbiamo identificarci con i valori della tolleranza, del rispetto, della diversità. Ogni voto conta“. Sono le parole del calciatore francese Kylian Mbappé, che si è schierato apertamente contro il Rassemblement National di Marine Le Pen, accogliendo l’appello fatto sabato scorso dal compagno di squadra e calciatore dell’Inter Marcus Thuram. Ma ora a parlare è l’uomo simbolo dei bleus e lo fa a poche ore dal debutto della Francia a Euro 2024, contro l’Austria. “Io condivido gli stessi valori di Marcus (Thuram). Siamo in un momento cruciale della storia del Paese e dobbiamo guardare alle priorità. Siamo innanzitutto cittadini, non dobbiamo essere scollegati dal mondo. Ci troviamo in una situazione senza precedenti”. E poi la stella francese ha concluso: “Spero che il 7 luglio saremo ancora fieri di vestire questa maglia”.

Ma Mbappé e Thuram non sono stati i primi calciatori francesi a prendere posizione su questioni politiche in questi giorni. Venerdì scorso anche il calciatore del Paris Saint-Germain, Ousmane Dembelè, si era espresso sull’incendiaria situazione che sta attraversando la Francia, dove dopo le elezioni europee il presidente Emmanuel Macron ha sciolto l’Assemblea nazionale e indetto il voto anticipato. “Estrema destra? I campanelli d’allarme sono già suonati. Dobbiamo tutti andare a votare”, aveva detto Dembelè. Un voto che è previsto per il 30 giugno (e il 7 luglio) prossimo, giorno che cade tra l’ultima partita del girone D (quello della Francia) contro la Polonia – il 25 giugno – e il possibile ottavo di finale del 2 luglio. Per questo motivo i calciatori hanno chiesto espressamente di poter votare per procura dal loro ritiro di Paderborn, in Germania.

