Una birra dalla bassa gradazione e non più di due. Il tifoso inglese deve obbligatoriamente attenersi a queste regole: è quanto deciso dalle autorità tedesche che hanno voluto dimezzare le gradazioni alcoliche per i tifosi provenienti da Londra – e non solo – eccezionalmente in occasione della gara tra Inghilterra e Serbia (valida per il gruppo C). Si potrà bere ma non oltre il 2,5% di quantità alcolica. Per intenderci, una birra normale si aggira intorno ai 5 gradi. E in un paese come la Germania la tentazione di andare oltre è dietro l’angolo.

Il calendario completo di Euro2024: dove vedere in tv e in streaming la 17esima edizione del torneo

Solo birra light

“Solo la partita contro l’Inghilterra avrà la birra a bassa gradazione alcolica. Ai tifosi non sarà consentito bere alcolici nella piazza principale della città. Se un tifoso inglese verrà trovato con una lattina o una bottiglia di birra in piazza, gli verrà chiesto di riporla, altrimenti gli verrà portata via“. L’obiettivo è tenere sotto controllo la situazione e gli animi di tifosi che sono soliti a spingersi oltre il massimo consentito. Dunque, nessun divieto ma pieno controllo: “Chi vorrà potrà comunque bere alcolici nei bar della città e in una fan zone per i tifosi inglesi all’ippodromo”.

Esodo inglese

Gelsenkirchen si prepara all’esodo inglese: previsti almeno 40mila tifosi, molti di loro senza biglietto. Le autorità dovranno tenere gli occhi aperti per evitare possibili scontri tra gli inglesi e i tifosi serbi. Proprio i britannici non sarebbero nuovi a scontri di questo tipo e disordine pubblico. In occasione della finale degli Europei nel 2021 contro l’Italia, infatti, molti di loro tentarono di entrare allo stadio senza biglietto (e alcuni ci riuscirono) provocando caos e violenza fuori da Wembley.

La guida a Euro 2024

Il calendario completo: dove vedere le partite in tv e in streaming

Gironi, classifica e regolamento: chi passa agli ottavi di finale

Gruppo A – La Germania che vuole tornare grande e l’Ungheria di Marco Rossi

Gruppo B – Italia nel girone più duro. La solita Spagna, la Croazia all’ultima chance

Gruppo C – L’Inghilterra “per portarla a casa” e la Danimarca per ritrovarsi

Gruppo D – La Francia dei fenomeni e l’Olanda della nuova generazione

Gruppo E – Il Belgio della transizione e la Slovacchia di Calzona

GRUPPO F – L’eterno Ronaldo contro le giovani stelle di Turchia e Georgia

Tutti gli articoli su Euro2024