L’attesa è finita. Oggi, sabato 15 giugno alle ore 21, l’Italia di Luciano Spalletti farà il suo esordio a Euro2024: la prima gara del gruppo B sarà contro l’Albania al Westfalenstadion di Dortmund. Nelle ultime due edizioni degli Europei, la nazionale italiana è partita con una vittoria (contro il Belgio nel 2016 e Turchia nel 2021): questa, l’occasione di mantenere il trend positivo. Di seguito, ecco dove poter vedere l’esordio degli Azzurri e le probabili formazioni di Spalletti e Sylvinho.

Euro 2024, Italia-Albania: dove vedere in tv e streaming

Gli Europei in Germania (17esima edizione) potranno essere visti sui canali Sky (Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio, canali 201 e 202) e in streaming su NowTV e Sky Go: per gli abbonati verranno trasmessi tutti i 51 match, di cui 20 in esclusiva.

Sulla Rai (e, dunque, in chiaro) sarà possibile guardare tutte le partite dell‘Italia. Le gare saranno in chiaro sui canali Rai1 (dove verrà trasmessa l’Italia), Rai2, Rai SportHD e in streaming su RaiPlay (oltre che la copertura radiofonica integrale tramite Radio Rai).

Euro 2024, Italia-Albania: le probabili formazioni

Stando alle ultime indiscrezioni, la nazionale italiana scenderà con una difesa a 4. In mezzo al campo Nicolò Barella ha recuperato dagli acciacchi dei giorni scorsi e dovrebbe dunque scendere in campo al fianco di Jorginho: out, invece Nicolò Fagioli che non è al 100% della forma. Scamacca da unica punta supportato dal tridente Chiesa–Frattesi–Pellegrini.



Italia (probabile formazione, 4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Jorginho, Barella; Chiesa, Pellegrini, Frattesi; Scamacca. Allenatore: Luciano Spalletti.

A disposizione: Vicario, Meret, Darmian, Buongiorno, Bellanova, Cambiaso, Gatti, Mancini, Folorunsho, Cristante, Zaccagni, El Shaarawy, Raspadori, Retegui.

Albania (probabile formazione, 4-3-3): Berisha; Hysaj, Ismajli, Djimsiti, Mihaj; Asllani, Ramadani, Laçi; Asani, Manaj, Bajrami. Allenatore: Sylvinho.

A disposizione: Strakosha, Kastrati, Balliu, Ajeti, Aliji, Mitaj, Kumbulla, Abrashi, M. Berisha, Gjasula, Muçi, Broja, Daku, Hoxha, Seferi.

