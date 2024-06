Dopo la rissa sfiorata ieri alla Camera durante i lavori sull’Autonomia differenziata, oggi è il Senato il luogo dove le opposizioni protestano. A Palazzo Madama, durante le votazioni sul ‘premierato‘ le opposizioni hanno mostrato bandiere tricolore. Per tutta risposta la maggioranza ha intonato l’inno di Mameli. Anche la ministra per le Riforme, Casellati, ha mostrato in Aula un piccolo tricolore mentre senatori delle opposizioni occupavano i banchi del governo. La presidente di turno, Ronzulli, ha quindi sospeso l’Aula.