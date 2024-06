“C’è stata l’ipotesi di candidare Eva Kahili, la cultura radicale ha spesso utilizzato la campagna elettorale per portare casi di mala giustizia in prima pagina“. Lo ha detto Matteo Renzi intervistato a Coffee break. “Abbiamo scelto come simbolo di queste candidature Gian Domenico Caiazza, che ha accompagnato Tortora nei suoi procedimenti giudiziari”

video La7