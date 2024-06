Ivan Dettori, 19enne di Arzachena scomparso lunedì, è stato trovato senza vita nelle campagne della cittadina della Costa Smeralda. Da tre giorni si erano perse le tracce dello studente dell’Alberghiero. Le ricerche erano scattate subito dopo l’allarme della famiglia. Il Comune di Arzachena aveva lanciato l’appello a tutti gli abitanti ed era partita una grande mobilitazione. Vigili del fuoco, forze dell’ordine, compagnia barracellare, soccorso alpino, volontari, droni e un elicottero dell’Aeronautica hanno setacciato tutta la zona di Arzachena. Il corpo senza vita è stato trovato nelle campagne del paese, in località Sarraiola.

La famiglia non aveva più notizie dal 3 giugno. L’annuncio della sua scomparsa e l’appello a chiunque dovesse avere informazioni utili per ritrovarlo era stato diffuso sui canali social dell’amministrazione comunale di Arzachena in Sardegna dalla Protezione civile. Il 19enne era iscritto al quinto anno nell’istituto Ipsar “Costa Smeralda” di Arzachena, nell’indirizzo cucina.