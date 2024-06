Il virus H5N2 è un sottotipo diverso dal più noto H5N1, responsabile dell’epidemia in corso tra i bovini da latte in nove stati Usa. Al momento ci sono tre casi umani collegati a questo virus. L’Oms ha ricordato anche come poco fa, nel mese di marzo, si sia creato un focolaio di aviaria in un allevamento di pollame nel Michoacan, uno Stato del Messico: “Sebbene la fonte di esposizione al virus in questo caso sia attualmente sconosciuta, in Messico sono stati segnalati virus A/H5N2 nel pollame”. Tuttavia, sottolinea l’organizzazione, il “rischio attuale per la popolazione generale rappresentato da questo virus” resta “basso“.