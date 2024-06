Ricardo Centurión, attaccante con un passato in Italia con la maglia del Genoa, è scomparso nel nulla. A dare la notizia è stato Fabian Berlanga, presidente del club argentino Velez, che ha raccontato di non avere notizie del calciatore “da più di 10 giorni“. Questo è l’ennesimo episodio oscuro di una vita travagliata, finita più volte sulla soglia del lastrico.

Berlanga ha manifestato tutta la sua preoccupazione per Centurión ai microfoni di Radio La Red: “Non sappiamo più nulla di lui. È scomparso dall’oggi al domani, siamo preoccupati. Stiamo cercando di localizzarlo, ma ha spento il telefono e non riusciamo a contattarlo. È scomparso più di dieci giorni fa. La situazione con lui è diventata difficile, ha interrotto ogni comunicazione con noi. È molto triste perché mettiamo tutto a sua disposizione“. Attualmente non è chiaro se il 31enne sia scomparso di sua volontà o meno, ma sicuramente questa è solo l’ultima delle vicende dai contorni bui in cui è finito recentemente. Infatti, Centurión è stato prima accusato di corruzione nei confronti di un agente di polizia e, poi, di violenza contro la sua ragazza nel corso degli ultimi due anni.

La carriera dell’argentino è cominciata nel 2011 con il Racing Club. Dopo due anni è avvenuto il primo prestito al Genoa, esperienza poi replicata ancora nella stagione 2017/2018 seppur con sole tre partite giocate. Da lì un sali e scendi continuo tra squadre del suo paese di origine, l’ultima delle quali è appunto il Velez. Da giovane ha disputato cinque partite, realizzando due gol, con la selezione albiceleste Under-20.