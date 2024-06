“Se un agente della polizia della stradale, dei carabinieri, se un agente della locale, un tutore dell’ordine ti ferma e si trova in palese stato di ubriachezza, ma non c’è a portata di mano l’alcol test, penso che il tanfo e la prova di stare su un piede e sull’altro piede sia assolutamente sufficiente per bloccare un automobilista pericoloso per sé e per gli altri”. Lo ha detto il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, nel corso di una conferenza stampa alla Camera.