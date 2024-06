“Abbiamo un premier che non si confronta con nessuno, che parla da sola, e quindi non offre al mondo dell’informazione la possibilità di domandare le sue notizie da dove le prende. Puoi fare la diretta, ‘Telemeloni’, ‘Telepippe’, quello che vuoi tu, ma almeno una volta alla settimana, una volta al mese, presentati in maniera libera di fronte a un gruppo di giornalisti che possano farti tutte le domande che vogliono”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, durante una diretta Facebook. “Io faccio una diretta ogni settimana in cui parlo ai cittadini, spiego cosa facciamo, ma in media vado in giro per il territorio regionale tre volte a settimana per inaugurare opere, il più delle volte o per aprire i cantieri, e ogni volta che vado in giro per i territori mi trovo di fronte una quindicina di giornalisti che mi fanno domande di tutti i tipi e rispondo. Ho una media di confronto stampa di tre volte alla settimana. Quando ho fatto un commento sulla performance di Caivano dell’onorevole Meloni ero al Cardarelli e mi hanno avvicinato una decina di giornalisti. Si fa così”, ha aggiunto De Luca.