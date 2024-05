Donald Trump incassa il colpo e rilancia e i suoi sostenitori gli vanno dietro. L’idea di usare a fini elettorali la condanna nel processo contro la pornostar Stormy Daniels, stimolando la pancia dei sostenitori più complottisti, sembra già portare i suoi frutti. Il sito utilizzato dalla sua campagna per le donazioni, Winred, poche ore dopo la sentenza è andato in tilt per l’eccessivo afflusso di utenti che hanno deciso di destinare al tycoon soldi per portare avanti la sua corsa elettorale in vista delle Presidenziali di novembre. “I nostri sono al lavoro per riparare il guasto”, si legge sul sito.

Dietro questa corsa alla donazione c’è ovviamente la mossa dell’ex presidente che aveva già annusato l’opportunità e pochi minuti dopo la lettura del verdetto di colpevolezza ha fatto inserire sul suo sito ufficiale il link che reindirizza alla pagina di raccolta fondi in cui si definisce Trump “prigioniero politico“: “Sono stato appena condannato in un processo politico truccato, da caccia alle streghe. Non ho fatto niente di sbagliato! Hanno fatto irruzione in casa mia, mi hanno arrestato, mi hanno fatto la foto segnaletica e ora mi hanno appena condannato”, si legge. Fuori dalla Trump Tower, la residenza dell’ex presidente a Manhattan, una piccola folla di sostenitori si è inoltre raccolta per incitarlo. Fra chi ha fatto sentire la propria vicinanza c’è anche, dall’altra parte dell’oceano, Matteo Salvini che ha sostenuto la tesi del ‘processo politico’: “Osservo con rispetto e non giudico, ma mi pare un processo politico come tanti in Italia, come quelli che hanno inseguito Berlusconi per decenni. Sceglieranno gli americani, ma io spero che vinca Trump perché ogni presidenza democratica è coincisa negli anni con guerre e caos planetari. Con Trump si avrà una presidenza più equilibrata dell’attuale gestione”.

Dopo le falsità diffuse sul giudice Juan Merchan dai sostenitori di Trump, che hanno fatto circolare la notizia secondo la quale il magistrato avrebbe “detto ai giurati che non avevano bisogno dell’unanimità per ottenere un verdetto di condanna”, è il procuratore di Manhattan, Alvin Bragg, a commentare la decisione della Corte: “Siamo arrivati a questo verdetto seguendo i fatti e le leggi, senza paura o trattamenti di favore, anche se in questo caso la persona giudicata non era come tutte le altre”. Cauto anche l’avvocato del tycoon: “La giuria è stata molto seria, è sempre stata puntuale in tribunale e ha preso in considerazione tutte le prove. Tuttavia lo avrebbero dovuto giudicare innocente. Quei documenti non provano la sua colpevolezza”. E annuncia: “Ricorreremo in appello appena possibile”.