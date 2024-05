Avreste mai pensato di vedere una stella NBA giocare contemporaneamente a calcio? Dennis Schroder potrebbe essere stato il primo. Terminata la stagione in America, il playmaker dei Brooklyn Nets – e campione del mondo con la Germania – ha esordito nella sesta divisione tedesca con la maglia del FC Germania Bleckenstedt. La squadra milita nella Lega regionale di Braunschweig. Schroder è stato schierato nell’undici titolare ed è rimasto in campo per 60 minuti di gioco (per evitare possibili infortuni). Questa volta non da playmaker ma da terzino.

Dennis Schröder has made his debut in an official football game of 6th German division ????⚽️ pic.twitter.com/iNWQh5lSBx — BasketNews (@BasketNews_com) May 30, 2024

Il club dista pochi chilometri da Wendeburg, città in cui vive Schroder durante la offseason. Nello stesso club gioca anche suo cognato, Daniel Ziolo. A due partite dalla fine del campionato, il giocare tedesco potrebbe tornare nuovamente in campo.

“È un nostro tesserato da un anno e mezzo”

Al termine della gara, l’allenatore Gökhan Arikoglu è stato intervistato e le domande, ovviamente, hanno a che vedere con il playmaker dei Brooklyn Nets. “È stato un momento fantastico per il nostro club e anche un’esperienza speciale per me come allenatore. Dennis stesso era un po’ nervoso nello spogliatoio prima del calcio d’inizio perché non aveva mai giocato su un campo a 11. Ma ha fatto davvero bene e ha gestito alla grande il pallone“. Svelato, poi, un retroscena: “Noi lo abbiamo tesserato da un anno e mezzo, ma non siamo mai riusciti ad averlo. Dennis ha un sacco di impegni, soprattutto dopo la vittoria del mondiale”.