Orfana di Simone Fontecchio a causa dell’infortunio al piede sinistro che l’ha costretto a un intervento chirurgico, l’Italbasket di Gianmarco Pozzecco si gioca l’ultima carta: Danilo Gallinari. Il cestista dei Milwaukee Bucks presto incontrerà il ct della Nazionale per definire l’accordo verbale. Fiducioso di ritrovare la forma migliore, Gallinari tornerebbe a vestire la maglia azzurra dopo due anni di assenza: nel mirino, il Preolimpico di San Juan, il torneo che qualifica a Parigi 2024. Oltre a Fontecchio, l’Italia dovrà fare anche a meno di Matteo Spagnolo (operato al piede sinistro a causa di un infortunio al metatarso) e di Gabriele Procida (a causa di un’irritazione del tendine rotuleo sinistro).

L’ultimo canto del Gallo

Comunque andrà, sarà quasi certamente l’ultima esperienza di Danilo Gallinari con la maglia della nazionale italiana. L’ala grande ha da poco concluso la sua sedicesima stagione NBA al di sotto delle aspettative, soprattutto per il risultato collettivo. Dopo aver iniziato la regular season con la maglia dei Detroit Pistons, Gallinari è stato scambiato ai Milwaukee Bucks con l’obiettivo di vincere finalmente il titolo: i problemi fisici hanno limitato – e non di poco – il suo impiego in campo (solo 246 minuti). E ora, dopo essere uscito al primo turno dei playoff, la sua carriera americana sembrerebbe essere giunta al capolinea. Messa alle spalle la delusione di un’altra annata senza un anello al dito, il ct Pozzecco gli affiderà le chiavi dell’Italbasket, per una rincorsa ai cinque cerchi che varrebbe moltissimo.

Gallinari non veste la maglia azzurra dal 27 agosto 2022, quando durante l’amichevole contro la Georgia si ruppe il legamento crociato del ginocchio sinistro: un infortunio che, per certi versi, ha compromesso il finale di carriera del giocatore classe 1988.

Il programma del Preolimpico di San Juan

Tutto in cinque giorni. Dal 2 al 7 luglio l’Italbasket parteciperà al torneo Preolimpico di San Juan, nei Caraibi. Inserita nel Gruppo B, la nazionale italiana giocherà contro Porto Rico e Bahrain. Al termine della breve fase a gironi, le prime due classificate disputeranno semifinali e finali. Dunque, se Gallinari e compagni non arriveranno ultimi, dovranno vedersela contro Messico, Costa d’Avorio o Lituania del Gruppo A.

Il vero miracolo sportivo, in caso di qualificazione, si dovrà compiere alle Olimpiadi di Parigi. L’Italia di Gianmarco Pozzecco, infatti, è stata sorteggiata nel girone C e dovrà affrontare il Team USA, Serbia e Sud Sudan.