Muore all’età di 33 anni Drew Gordon, l’ex cestista statunitense con un passato in Italia, alla Dinamo Sassari. Fatale un incidente stradale avvenuto la scorsa notte a Portland, nell’Oregon: non sono ancora stati resi noti i dettagli relativi allo schianto. Lascia la moglie e tre figli. Era il fratello di Aaron, campione NBA con i Denver Nuggets.

Calvin Andrews, suo agente, è stato il primo a dare la notizia della scomparsa. Dopo le prime stagioni al College con UCLA e New Mexico, la sua carriera da professionista ha inizio con la maglia del Partizan Belgrado. L’avventura in Italia con la Dinamo per due anni e la NBA (anche se per solo 9 partite) con i Philadelphia 76ers. In seguito a varie esperienze in giro per l’Europa, Drew si ritira nel 2023, in Giappone.

Il cordoglio della Dinamo Sassari

Drew Gordon ha vestito la maglia del club sardo per due stagioni: allenato da coach Meo Sacchetti, ha vinto la Coppa Italia contro la Mens Sana Siena nella stagione 2013/2014. Questo, il cordoglio della Dinamo sui propri canali social: “La Dinamo Banco di Sardegna si unisce al cordoglio del mondo del basket per la perdita di Drew Gordon, prematuramente scomparso. Drew ha indossato la maglia Dinamo per due stagioni dal 2013 al 2014, ed è stato tra i protagonisti della vittoria della prima Coppa Italia: il suo nome resterà per sempre negli annali biancoblu. Alla famiglia, familiari e amici la vicinanza e il cordoglio da parte del presidente Stefano Sardara e di tutto il club”.