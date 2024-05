Prima Giovanni Manna, poi Antonio Conte. Il Napoli continua il suo percorso di ricostruzione, dopo la deludente stagione da campioni in carica. L’allenatore era promesso sposo ormai da giorni, ma i dettagli ancora da limare prima della firma stavano trasformando l’attesa in un thriller. Ora invece, secondo il quotidiano partenopeo Il Mattino, è tutto fatto. Conte è il nuovo allenatore del Napoli e l’accordo è stato trovato su un contratto fino al 2027 intorno ai sette-otto milioni a stagione. Conte sarà presentato ufficialmente al pubblico all’inizio della prossima settimana: tra lunedì e martedì, scrive sempre Il Mattino.

La lunga trattativa dunque sarebbe giunta al termine, con le due parti che hanno trovato l’intesta nel pomeriggio di giovedì 30 maggio. Adesso si attende solo il rientro del presidente Aurelio De Laurentiis da Ibiza, meta da dove ha gestito ogni particolare dell’operazione. Il contratto c’è ed è ricco: alla cifra oscillante fra i sette e gli otto milioni sono da aggiungere dei bonus legati al ritorno in Champions e allo scudetto. Definita anche la location per la presentazione: il Teatro San Carlo. La volontà è di sistemare tutto il prima possibile, prima dell’inizio degli Europei in Germania, in modo tale da dare un segnale forte e chiaro e permettere all’allenatore di iniziare a programmare il nuovo ciclo azzurro con pazienza. Ovviamente, insieme al nuovo direttore sportivo Manna.

Il suo arrivo è stato sicuramente uno dei fattori che hanno convinto Conte a sposare il progetto Napoli. La base da cui ripartire sarà il mercato: Victor Osimhen sembra destinato a dire addio. In questo caso, servirà quindi un nuovo centravanti. Il vero condottiero rimarrà in ogni caso Conte. Il tecnico è pronto per tornare a sedersi su una panchina dopo l’esperienza piuttosto negativa al Tottenham. Manca solo l’annuncio ufficiale.