A cent’anni dal celebre discorso del 30 maggio 1924, in cui Giacomo Matteotti denunciò in Parlamento le violenze fasciste alle elezioni del 6 aprile di quell’anno, la Camera dei deputati organizza una mostra allestita in Transatlantico e una cerimonia celebrativa in emiciclo con l’introduzione del presidente Lorenzo Fontana e la partecipazione del Capo dello Stato Sergio Mattarella. Saranno presenti altresì il presidente del Senato Ignazio La Russa, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente della Corte Costituzionale Augusto Antonio Barbera.