“Va bene la parità, però dipende anche dal tipo di lavoro che si fa. Ci può essere anche la donna che è portata a fare questo, e purtroppo no. Comunque diciamo, è il sesso più debole, è inutile essere ipocriti, è così”. È la frase choc pronunciata ca un consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Parma. Il video sta facendo il giro del web: durante un confronto in aula, nel momento delle dichiarazioni di voto per una mozione per promuovere la parità di genere nel Comune, il consigliere Giuseppe Tramuta ha preso la parola, pronunciando la frase choc e scatenando così le proteste dell’Aula. Tramuta, tra i brusii dell’opposizione, si è comunque dichiarato favorevole al documento.