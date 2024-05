“Cosa dovrei fare io secondo lei? Dove dovrei andare, secondo lei, signora ministra? Casellati non può permettersi di rivolgere quel gesto a un qualsivoglia componente di questa assemblea, si vergogni“. Momenti di caos e tensione al Senato quando la ministra Maria Elisabetta Alberti Casellati, ex presidente di Palazzo Madama, avrebbe mandato a quel paese, con il gesto, per ben due volte, il senatore di Italia viva, Enrico Borghi, che in quel momento stava criticando la riforma della Costituzione voluta dal governo guidato da Giorgia Meloni, e in particolare la parte sui senatori a vita. La presidente di turno, Mariolina Castellone, ha faticato a mantenere la calma, tanto che è stata costretta a sospendere la seduta.