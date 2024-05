“Salvini ogni giorno ne dice una e il contrario di quello che ha detto il giorno prima”. Sta facendo il giro del web un video che ritrae il senatore di Forza Italia Claudio Fazzone, presidente della Commissione ambiente a Palazzo Madama. Un attacco diretto al leader della Lega che ci si potrebbe aspettare da un deputato dell’opposizione ma che invece è arrivato, durante un incontro a Gaeta della scorsa settimana, direttamente da un alleato di governo. “Qualche mese fa ha annunciato che in Parlamento avrebbe fatto una sanatoria, ma non esiste nessun deposito né di legge né di decreto legge che prevede questo – ha aggiunto – esistono nella mia commissione disegni di legge che parlano di rigenerazione urbana. Lo stiamo facendo da sei mesi, io ho fatto centinaia di audizioni, poi arriva lui e dice una grande fesseria”. “La politica non sono fesserie – ha concluso nell’attacco – Un politico deve dire le cose che si stanno facendo, non quelle che non si possono fare”.

Video Twitter/Gaetaspia