L’opera denominata “San Nikolaus“, realizzata da Massimo Sirelli e collocata all’interno del parco Pitagora di Crotone, è stata danneggiata da un incendio doloso. Il fuoco è stato appiccato da ignoti all’alba del 21 maggio utilizzando come innesco un bidone della spazzatura, posizionato sotto la carena. Il monumento era stato inaugurato il 13 aprile scorso in ricordo delle vittime della strage di Cutro e la sua parziale distruzione ha scatenato varie reazioni, come quella del realizzatore: “Tutto fa tristezza. Non riesco a capirne il motivo”. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando provinciale crotonese.

Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi sono entrati nel parco rompendo una grossa catena e hanno acceso le fiamme posizionando il bidone pieno di rifiuti sotto l’opera d’arte. “Il lavoro artistico è stato frutto di molte fatiche e prendere atto di quello che è successo fa rabbia“, ha commentato Sirelli. L’artista ha lavorato sull’opera partendo dallo scheletro del San Nikolaus, un barcone di 12 metri che era approdato al porto di Crotone il 22 marzo 2022 con a bordo 12 migranti di nazionalità curda. Il relitto si è quindi trasformato in un’opera dedicata all’accoglienza, che ora è stata in parte distrutta: “Queste situazioni possono far riflettere sulla mancanza di consapevolezza di chi ha compiuto il gesto perché certamente non ha capito cosa stesse deturpando. Oggi probabilmente i giovani sono molto più sensibili che in passato al bene comune e proprio per questo tale gesto non può che essere uno strumento per far riflettere i loro educatori”, ha aggiunto ancora Sirelli attraverso una nota.

Dura anche la reazione del sindaco della città Vincenzo Voce: “Si tratta di un gesto vergognoso commesso da persone inqualificabili. L’opera di Sirelli è un simbolo di accoglienza e solidarietà, la testimonianza della generosità e dell’apertura verso l’altro della comunità crotonese. Siamo vicini all’associazione #IoResto che aveva proposto l’iniziativa e al Consorzio Jobel che gestisce il parco. Ci adopereremo affinché l’opera sia restaurata”. Anche il Consorzio Jobel ha preso posizione, chiedendosi “se dietro tali atti vandalici ci sia la regia di qualcuno che non gradisce lo sviluppo promosso all’interno di questo bene comune” e reclamando “maggiori tutele per chi si pone al servizio solidale della comunità”. Quello di stamani è il terzo incendio appiccato nel giro di poche settimane. Gli altri due, accesi sempre dentro il parco, avevano danneggiato panchine e alberi.