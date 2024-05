Ha rubato un telefono all’aeroporto di Milano Malpensa, lo ha portato fino a Pesaro senza disattivare la geolocalizzazione e si è ritrovata le forze dell’ordine alla porta di casa. Per questo furto, che è avvenuto nella mattinata di sabato 18 maggio, una donna è stata denunciata per ricettazione. A riportare la notizia è Il Resto del Carlino.

La vicenda ha origine in aeroporto. Un uomo, tornato in Italia dopo un periodo di lavoro all’estero, aveva appoggiato il suo cellulare in modo distratto nella sala del ritiro bagagli per prendere le sue valigie. Il dispositivo iPhone è poi sparito nel nulla, ma la sua tecnologia ne ha permesso l’immediato tracciamento. Infatti la donna, atterrata dal Sud America, non lo ha mai spento e questa dimenticanza ha permesso al proprietario di seguire il suo percorso, terminato in un’abitazione privata di Gabicce Mare, in provincia di Pesaro.

L’uomo si è messo in cammino verso le Marche, prima facendo tappa alla Questura di Pesaro per presentare denuncia. A quel punto una volante dell’ufficio prevenzione è stata mandata sul luogo segnalato dai sistemi di geolocalizzazione dell’iPhone. Gli agenti hanno recuperato il telefono di fronte ai tentativi iniziali della donna di respingere le accuse, che nel frattempo aveva acquistato una nuova Sim pensando che l’oggetto del furto non sarebbe mai stato reclamato.