Ha partorito e lasciato che il figlio morisse. Con questa accusa la procura di Grosseto ha disposto il fermo di una donna filippina, che avrebbe dato alla luce il piccolo circa due giorni prima durante la navigazione della nave da crociera Silver Whisper a bordo della quale si trovava. La donna 28enne – che fa parte dell’equipaggio, con mansioni di pulizie – avrebbe tenuto nascosto la gravidanza. Il cadavere del neonato è stato ritrovato nella cabina che la madre divideva con altro personale.

Sul suo corpo, secondo i primi accertamenti, non ci sarebbero segni di strangolamento o soffocamento. Si suppone quindi che la morte possa essere giunta perché il piccolo sarebbe stato lasciato da solo nella cabina per ore, senza alimentazione né cure adeguate. L’accusa nei suoi confronti della donnaè di omicidio volontario. Sono stati i colleghi a dare l’allarme domenica sera quando la nave, battente bandiera delle Bahamas, è arrivata l’Argentario ed ha attraccato a Porto Santo Stefano.

I carabinieri, dopo aver raggiunto in mare aperto la Silver Whisper con una motovedetta, hanno perquisito la cabina e altri locali della nave, effettuando anche rilievi fotografici. Sono state acquisite le prime testimonianze e le indagini ora proseguono a terra. La 28enne – apparsa in stato confusionale – è stata portata in ospedale per gli accertamenti sanitari e la procura, oltre a disporre il suo fermo, ha autorizzato l’autopsia sul bimbo. Dopo i controlli a bordo, la Silver Whisper ha ripreso la navigazione.