A partire dal 20 agosto 2024 scatteranno i nuovi prezzi degli abbonamenti di Dazn. I ritocchi sono al rialzo, come si può notare dal comunicato rilasciato dall’emittente e dalle mail che i clienti hanno iniziato a ricevere da ieri. Le nuove tariffe arriveranno a pochi mesi da quelle scattate già a inizio anno, ma stavolta saranno i costi degli abbonamenti annuali con pagamento anticipato in un’unica soluzione a essere rivisti.

Nello specifico l’abbonamento annuale Standard, quello che consente di vedere Serie A, Europa League e Conference su due dispositivi ma utilizzando la stessa linea internet, resterà fisso al prezzo di 359 euro per la maggior parte dei clienti. Aumenterà però a 399 euro all’anno se sottoscritto attraverso store terzi come Apple Store o Google Play. Al contrario, l’abbonamento annuale Plus, che permette di vedere eventi in contemporanea anche in due luoghi diversi e, quindi, con connessioni internet differenti, si alzerà da 539 a 599 euro. Se non si sceglie il pagamento in un’unica soluzione, il piano Plus proseguirà rateizzato a 59,99 euro al mese.

Attualmente, Dazn consente di scegliere tra pagamenti annuali con pagamento anticipato e a rate. Il piano Standard costa 34,99 euro al mese, mentre per quanto riguarda il piano Plus il pagamento dilazionato è di 49,99 euro al mese.