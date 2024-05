“Sì, lo ammetto, so di aver steccato“. Sono le parole di Al Bano che, ieri sera, in uno stadio Olimpico pieno per la finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta ha interpretato l’inno di Mameli generando però – soprattutto sui social – un’ondata di delusione e stupore. La sua interpretazione, infatti, è stata “macchiata” da alcune imprecisioni che lo stesso cantante pugliese riconosce. “So di saper cantare ma onestamente era talmente tanto l’entusiasmo e il casino che non capivo nulla”, dice Al Bano intervistato da LaPresse. “La voglia di cantare e di non ascoltare era però tanta perché ne valeva la pena. Era un’esperienza da fare che mi mancava. Lo dico io per primo: so di aver steccato anche perché se n’è andata un po’ la voce e, quando non senti, questa se ne va per affari suoi”, conclude l’artista.

È tradizione. La finale di Coppa Italia è anticipata sempre dall’inno nazionale. Lo scorso anno era toccato alla cantante Annalisa interpretarlo. E lo ha fatto alla grande senza sbavature. Per Al Bano non è andata allo stesso modo, ma l’entusiasmo – dice – “è stato pazzesco, rimane impresso nella memoria”. E quando gli chiedono se lo rifarebbe, il cantante pugliese risponde: “Senza dubbio, però so che è ardua. Oramai ho capito che c’è una parte dell’Italia che stravede per me e un’altra che non mi sopporta, ma questo è successo anche a Cristo figuriamoci a un povero cristiano come me”.

E sui social le reazioni sono state tante. “Con Albano che canta l’inno nazionale siamo davvero pronti alla morte, l’intonazione l’abbiamo già seppellita“. Oppure: “Aver scelto un dinosauro come Al Bano per l’inno rende bene l’idea dell’universo spaziotemporale in cui si colloca la Lega Calcio. Se l’idea era quella di creare il cringe è riuscita benissimo”. E naturalmente non mancano i meme. Come quello del ricordo di Psy e la sua Gangam Style che venne sommersa dai fischi alla finalissima tra Roma e Lazio del 2013: “Dopo aver assistito alla performance di Al Bano, sto seriamente pensando di rivalutare lo show di Psy. Ed è tutto dire…”.