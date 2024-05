Un’equazione che ha fatto sognare i tifosi del Napoli, ma solamente per poche ore. “E se son rose…”: questo un estratto del messaggio social di Ciro Ferrara che ha annunciato l’addio a Dazn – in particolare dal programma Supertele – dopo tre anni. Pochi parole che hanno scatenato i desideri dei napoletani, speranzosi di suo ritorno nella città partenopea collegato a un clamoroso arrivo di Antonio Conte. Come ben noto, i due sono grandi amici sin dai tempi della Juventus. Il sogno di molti tifosi è ora vederli insieme sulla panchina azzurra. Poche ore più tardi, però, è arrivata la smentita da parte del direttore di Radio Kiss Kiss, Valter De Maggio.

Il saluto social che ha scatenato i tifosi azzurri

“Finisce così un’altra stagione intensa e bella di Supertele. Ringrazio tutti, colleghi e operatori, che hanno lavorato con passione e professionalità. Un team eccezionale, sono tanti e ognuno di loro è importante. Un ciclo deve per natura chiudersi… E se son rose…”. Sono bastate queste parole per scatenare i sogni e i pensieri dei supporters del Napoli. L’equazione è stata immediata nella loro mente: “Torna Ferrara? Allora, arriva Conte”. Uno come vice allenatore al fianco del nuovo condottiero.

I rumors di un suo possibile approdo ai piedi del Vesuvio è stato smentito dal direttore di Radio Kiss Kiss: “Siccome è stata fatta un’equazione: Ciro Ferrara lascia Dazn e arriva a Napoli, da quello che ci risulta è sbagliata perché nulla ha a che vedere con quello che potrebbe essere l’eventuale arrivo di Conte al Napoli”. Dichiarazioni che spezzano i sogni dei tifosi napoletani, almeno per quanto riguarda Ciro Ferrara.