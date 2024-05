Christian Di Martino, il poliziotto 35enne accoltellato alla stazione di Lambrate il 9 maggio scorso – e ora ricoverato all’ospedale di Niguarda – è il cognato di Federico Di Marco, calciatore dell’Inter. Come rivelato dal quotidiano Libero, Di Martino ha ricevuto in dono dal club nerazzurro una maglia autografata da tutti i giocatori, ora appesa nella stanza d’ospedale. Il viceispettore respira autonomamente dopo la rimozione del tubo e risponde correttamente alle domande che gli vengono poste. Dopo l’aggressione, il poliziotto era stato sottoposto a un’operazione di sette ore dove erano state necessarie 70 trasfusione di sangue.

Dopo aver scagliato delle pietre contro i convogli in stazione (ferendo leggermente anche una donna alla testa) e aver accoltellato Di Martino con una lama da 20 centimetri, il 37 marocchino Hasan Hamis è stato arrestato e portato nel carcere di San Vittore.

“Ci vedremo più in là, quando starà meglio, non abbiamo voluto affaticarlo, gli abbiamo detto solo grazie, eravamo qui per dirgli grazie e per dargli la nostra vicinanza” sono state le parole di supporto e vicinanza del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, dopo aver fatto visita a Di Martino all’ospedale di Niguarda. “Ho incontrato i suoi genitori, è importante che gli stiano vicino. Sentivamo il dovere di venire a portare la nostra vicinanza alla famiglia, ma abbiamo avuto anche l’opportunità di vedere il ragazzo. Incrociamo le dita e ci compiacciamo dei progressi che sta facendo. Gli abbiamo espresso gratitudine per quello che ha fatto e come lo ha fatto“.