Dopo quattro Champions League, tre Mondiali per club e altri svariati trofei (28 in totale), Carlo Ancelotti esaudisce – finalmente – il sogno di una vita: ballare con Eduardo Camavinga. È accaduto durante la festa scudetto del Real Madrid, per le strade della capitale spagnola. Tra i protagonisti indiscussi dei festeggiamenti, proprio il terzino francese e l’allenatore italiano. Occhiali da sole, un microfono e l’annuncio alla folla: il balletto con Camavinga è già iconico.

Ancelotti: “I have a dream”

Carlo Ancelotti: “I have a dream. I want to dance with Eduardo Camavinga.” ???????????? (via @realmadrid)pic.twitter.com/S1CmwqadqW — B/R Football (@brfootball) May 12, 2024

“Ho un sogno. Voglio ballare con Eduardo Camavinga“. Strano sentirlo pronunciare da un allenatore che nella propria carriera ha vinto praticamente di tutto. Eppure, Carlo Ancelotti continua a trionfare e a divertirsi con i suoi ragazzi: la vera e propria forza del gruppo madridista. Un balletto durato pochi secondi che ha scatenato le risate dei presenti ed come da tradizione è diventato virale sui social. Allenatore, cantante (vedi i cori con il Milan a San Siro) e ora anche ballerino: maestro Ancelotti.