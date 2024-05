Alla fine Frank Chamizo non ce l’ha fatta. Il lottatore di origine cubana è uscito ai quarti di finale dal Mondiale di qualificazione di Istanbul e non è riuscito a qualificarsi per le Olimpiadi di Parigi. Un torneo dal sapore di “ultima spiaggia” che Chamizo è stato costretto a disputare dopo lo scandalo al Preolimpico Europeo di lotta a Baku, in cui gli arbitri decisero a modo loro il match con l’azero Bayramov strappando dalle mani il biglietto per i Giochi che l’azzurro si era conquistato sul campo.

L’ultima beffa – “No baguette. Era difficile qualificarsi due volte. Vi voglio bene, il mio cuore è in lacrime”, ha scritto il lottatore su Instagram dopo la fine del sogno. L’uscita dal Mondiale si è consumata ai quarti e dopo un’altra beffa: Chamizo ha affrontato un campione del mondo giovanile di origine russa, Chermen Valiev, ma appena diventato albanese per partecipare ai Giochi. L’azzurro si è arreso dopo una lunga lotta e non potrà neanche partecipare al ripescaggio di domenica a causa di un altro torto degli arbitri. Infatti al turno successivo Valiev ha affrontato e trionfato sul tagiko Rassadin, ma la giuria ha rovesciato l’esito del match a tempo scaduto. Ciò ha causato l’esclusione di Chamizo dal ripescaggio e dalle Olimpiadi di questa estate.

Vittoria negata – A Baku, il mese scorso, era andato in scena un vero e proprio scandalo. La vittoria di Chamizo, confermata anche dai telecronisti, era stata ribaltata dai direttori di gara che avevano convalidato un challenge richiesto all’ultimo secondo dal team dell’azero Turan Bayramov, assegnando così la vittoria al padrone di casa di fronte allo stupore generale. Chamizo, successivamente, aveva poi portato a galla fatti clamorosi dicendo di aver ricevuto un’offerta di 300mila dollari per perdere.