La MotoGp prosegue il viaggio in Europa: dopo Jerez è la volta di Le Mans, in Francia. Secondo dei quattro appuntamenti del “Vecchio Continente”. Dopo l’enorme successo in territorio spagnolo, Pecco Bagnaia cerca la doppietta per continuare a mettere pressione a Jorge Martin – attualmente distante di 17 punti – dopo aver approfittato della caduta nell’ultima gara. Soprattutto per questo motivo, Martin cercherà sicuramente il riscatto personale. L’altro in Ducati, Enea Bastianini vorrà puntare all’obiettivo minimo di un podio che è mancato per la seconda volta in stagione, dopo il Qatar. Le Mans sarà una pista favorevole anche per Pedro Acosta? La sua speranza è che lo possa essere, ovviamente, a differenza dell’ultima tappa spagnola.

Gli orari del weekend a Le Mans

Venerdì 10 maggio le sessioni di prove libere delle tre categorie, con la MotoGp che chiuderà la giornata alle ore 14.55, quando i tempi sono già decisivi per l’accesso alla Q2. Sabato 11 maggio giornata di qualifiche e nel pomeriggio la Sprint della MotoGp, sempre alle ore 14.55. Domenica 12 maggio i gran premi delle tre classi: la MotoGp alle tradizionali ore 14 italiane, preceduta dalle gare di Moto3 e Moto2.

Dove Seguire in Tv il Gran Premio di Francia

Si potranno seguire tutte le fasi del Gran Premio di Francia a Le Mans attraverso diverse piattaforme. Gli abbonati a Sky e alla piattaforma streaming Now possono seguire in diretta tutte le sessioni e le gare del weekend. Canali di riferimento Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGp, disponibili anche in streaming su SkyGo. Per seguire il weekend di MotoGp in chiaro invece c’è TV8: offrirà la diretta delle qualifiche e della Sprint di MotoGp il sabato e le gare di tutte e tre le classi la domenica. Di seguito il palinsesto completo.

Il programma del weekend (Sky e Now)

Venerdì 10 maggio

Ore 8.55: Moto3 (prove libere 1)

Ore 9.45: Moto2 (prove libere 1)

Ore 10.40: MotoGP (prove libere 1)

Ore 13.15: Moto3 (prove libere 2)

Ore 14: Moto2 (prove libere 2)

Ore 14.55: MotoGP (pre-qualifiche)

Sabato 11 maggio

Ore 8.35: Moto3 (prove libere 3)

Ore 9.20: Moto2 (prove libere 3)

Ore 10.05: MotoGP (prove libere 2)

Ore 10.45: MotoGP (qualifiche)

Ore 12.10: Moto E (Race 1)

Ore 12.45: Moto3 (qualifiche)

Ore 13.40: Moto2 (qualifiche)

Ore 14.55: MotoGP (Sprint)

Ore 17: Moto E (Race 2 – in differita)

Domenica 12 maggio

Ore 9.35: MotoGP (warm up)

Ore 11: Moto3 (gara)

Ore 12.15: Moto2 (gara)

Ore 14: MotoGP (gara)

