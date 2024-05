Max Verstappen potrebbe essere un nuovo pilota della Mercedes? Ad oggi, il futuro dell’olandese è tutt’altro che chiaro: ad alimentare i dubbi riguardo al suo prossimo passo – dopo le parole del padre Jos – ci ha pensato il Team principal della scuderia britannica Toto Wolff che, dopo il GP di Miami, si è espresso così: “Abbiamo discusso alcune possibilità. Se fossi in lui non me ne andrei almeno per il 2025. Ma è tutto nelle sue mani. E’ il primo pilota, il migliore in questo momento ed è per questo che lui può prendere queste decisioni. Potrebbe anche continuare tutto così com’è”.

Pensieri e nuove proposte: dove sarà il futuro di Verstappen?

Riflessoni: questa, la parola che sintetizza il periodo che sta vivendo Max Verstappen. Legato alla Red Bull fino al 2028, la sua permanenza – da ormai diverse settimane – non è certa. Dopo l’addio annunciato di Adrian Newey, nella scuderia austriaca si stanno iniziando a rompere i primi equilibri che hanno reso grande la monoposto nelle ultime stagioni. Ad aggiungere maggior pressione al pilota olandese, fanno rumore le parole di Toto Wolff: “Abbiamo discusso alcune possibilità, ci sono sempre molti incontri: al momento non posso dire nulla sul secondo pilota. Vogliamo prenderci il nostro tempo, vedere cosa decide di fare Max e monitorare gli altri piloti: siamo in modalità osservazione“.

Le ambizioni di Verstappen rimangono intatte: avere la macchina più veloce e, soprattutto, poter lavorare in un ambiente ad hoc per lui. La Red Bull, ora è avvisata. Intanto, l’obiettivo della Mercedes è chiaro: tornare competitiva il prima possibile.