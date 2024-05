È durata alcuni minuti la fase saliente del confronto tra l’uomo che la scorsa notte, a Milano, ha aggredito dei poliziotti, e alcuni agenti, due dei quali hanno reagito uno sparando e l’altro colpendolo con il taser. È quanto emerge dal video dell’episodio, recuperato dalle telecamere di sorveglianza della zona intorno alla Stazione Centrale, che hanno ripreso la scena integralmente. Nel filmato si vede l’uomo, in apparente stato di confusione, avanzare, indietreggiare, parlare a tratti, urlare e minacciare, fino a quando, durante una delle sue avanzate verso le forze dell’ordine, sempre brandendo delle pietre, è stato colpito da un colpo d’arma da fuoco partito da uno dei nove agenti presenti sul posto, e contemporaneamente dal taser. Una volta a terra è stato soccorso. Il 36enne egiziano, richiedente asilo, ha agito tra una fila di alberi, su un marciapiede accanto alla stazione Centrale, in piazza Luigi di Savoia, in direzione del sottopasso Mortirolo, all’altezza del dehor di un locale. È stato colpito quasi contemporaneamente sia dal taser sia dal colpo di pistola esploso, che lo ha preso tra spalla e clavicola. Ora è indagato in stato di libertà per violenza e minacce a pubblico ufficiale, resistenza e oltraggio.