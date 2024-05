“Tagliarsi lo stipendio è qualcosa che ha voluto fare lui. Riaverlo per noi nella prossima stagione sarà come un nuovo acquisto. È stato frustrante avere un giocatore delle sue qualità e non poterlo utilizzare” queste le parole di Eddie Howe – allenatore del Newcastle – nei confronti di Sandro Tonali, centrocampista dei Magpies. Dopo la squalifica di due mesi da parte della FA con la condizionale, il centrocampista italiano ha deciso di ridursi lo stipendio: il primo grande passo verso una rinascita che prosegue, tra allenamenti e voglia di rivalsa.

Howe: “Si è sempre impegnato al massimo, lo aspettiamo”

Eddie Howe, allenatore di Tonali nel campionato inglese, ha mostrato vicinanza al suo centrocampista: “Sandro si è sentito colpevole per la situazione e ha pensato che ridursi volontariamente lo stipendio fosse un modo per mostrare al suo nuovo club la sua buona fede; era dispiaciuto per quello che era successo, determinato a mettersi tutto alle spalle e a cercare di imparare da questa situazione. È stato un segnale positivo, uno che ci ha fatto capire che abbiamo un ragazzo ottimo in squadra, uno determinato a mettersi tutto alle spalle e a dimostrare, appena gli sarà possibile, tutte le cose buone che può fare per il Newcastle”. E ancora: “Si è impegnato molto, sempre con la massima determinazione. Ovviamente io vedo solo una piccola parte della sua vita, quella in cui è al nostro campo di allenamento, ma in quella ho visto un professionista esemplare che si sta impegnando al massimo” ha poi proseguito l’allenatore del club.

A tutti gli effetti, Tonali potrebbe considerarsi un “nuovo” acquisto in vista della stagione 2024/2025. “Riaverlo per noi nella prossima stagione sarà come un nuovo acquisto. È stato frustrante avere un giocatore delle sue qualità e non poterlo utilizzare. Un giocatore come lui sarebbe stato enorme per noi quest’anno. E anche i compagni ne hanno sentito la mancanza”