Dalla Cina agli Stati Uniti, in attesa dell’arrivo in Italia a Imola. La Formula 1 fa tappa a Miami per il sesto Gran premio della stagione. In Florida, come a Shanghai, è prevista anche la gara Sprint che stravolge il normale format del weekend. Sui 5.412 metri del circuito cittadino di Miami un anno fa vinse Max Verstappen e ovviamente è ancora lui il favorito. La Ferrari punta a tornare sul podio, in attesa appunto del debutto del pacchetto di aggiornamenti completo a Imola.

Dove e quando vedere Sprint, qualifica e Gran Premio

Gli appassionati della F1 in Italia devono stare svegli fino a tardi: il fuso orario “sposta” l’appuntamento con la Formula 1 alla tarda serata. Già venerdì con la Sprint Shootout, le qualifiche valide per la mini-gara del sabato. E ovviamente anche con la gara che comincia domenica sera alle ore 22. Il GP di Miami è disponibile in diretta tv per gli abbonati a Sky e alla piattaforma streaming NOW. L’evento viene trasmesso su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 HD. Tutto il weekend della Florida è disponibile inoltre in live streaming su Sky Go. In chiaro su TV8 è invece possibile seguire come sempre in differita la gara della domenica, mentre la Sprint è disponibile in diretta sabato nel tardo pomeriggio.

Orari TV di Sky e Now (diretta – orario italiano)

VENERDÌ 3 MAGGIO

Ore 18:30: Prove libere 1

Ore 22:30: Sprint Shootout

SABATO 4 MAGGIO

Ore 18: Sprint Race

Ore 22: Qualifiche

DOMENICA 5 MAGGIO

Ore 22: Gp Miami

Orari TV di Tv8 (orario italiano)

SABATO 4 MAGGIO

Ore 18: Sprint Race (diretta)

Ore 23:30: Qualifiche (differita)

DOMENICA 5 MAGGIO

Ore 23:30: Gp Miami (differita)