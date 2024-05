Il genio dell’aerodinamica della Formula 1 è sul mercato. Ora è ufficiale: Adrian Newey lascia la Red Bull e dalla fine del primo trimestre 2025 sarà un uomo libero. Già da giorni, invece, è l’uomo più ricercato dell’intero paddock: tutti lo vogliono, la Ferrari sogna. Il motivo è semplice: con Newey si compra la certezza di avere una monoposto vincente. Un dettaglio non da poco, visto che dal 2026 in F1 entrerà in vigore il nuovo regolamento, che potrebbe stravolgere le attuali gerarchie. Per questo la Ferrari è pronta a tutto per avere il 65enne ingegnere inglese e affidargli pienamente il progetto per la Rossa del futuro.

“Sento che ora è il momento opportuno per passare il testimone ad altri e cercare nuove sfide“, ha dichiarato Newey nel suo comunicato di addio alla Red Bull. Un indizio evidente: ha lasciato la scuderia dell’amico Chris Horner, ma non è intenzionato a lasciare la Formula 1. Lavorerà ancora allo sviluppo della RB17, la macchina della prossima stagione: poi saluterà per sempre dopo aver vinto quattro titoli iridati con Sebastian Vettel (2010-2013) e tre con Max Verstappen (2021-2023), oltre a 6 titoli costruttori e 117 Gran Premi. Prima dei trionfi in Red Bull, Newey aveva già vinto con Williams e McLaren. Per coronare una carriera da sogno, gli mancherebbe solo un successo con la scuderia di Maranello.

Per questo l’ipotesi di un arrivo di Newey in Ferrari ad oggi è considerata l’ipotesi più probabile. Come raccontato dalla Gazzetta dello Sport, il team principal del Cavallino Fred Vasseur martedì invece che partire per Miami (dove nel weekend si corre il gran premio) ha preso un volo destinazione Londra proprio per incontrare l’ingegnere inglese. Possibile l’annuncio di un accordo già all’inizio della prossima settimana. Anche perché a far gola a Newey c’è il fascino della Rossa, ma c’è anche la possibilità di lavorare con Lewis Hamilton. Il pilota inglese arriverà in Ferrari nel 2025 e nel 2026 potrebbe tentare l’assalto a un titolo iridato che diventerebbe leggendario.

Lo stipendio offerto da Aston Martin – La Ferrari non vince dal 2007 con Kimi Raikkonen ed è disposta a tutto per tornare a mettere il suo nome sull’albo d’oro della Formula 1. Per questo dovrebbe anche riuscire a pareggiare l’incredibile offerta recapitata a Newey dal magnate Lawrence Stroll, proprietario della Aston Martin: un contratto da 100 milioni di euro. Secondo il magazine tedesco Auto Motor und Sport, che aveva anticipato la notizia dell’addio di Newey, sull’ingegnere inglese ci sarebbe proprio un testa a testa tra Ferrari e Aston Martin. L’impressione però è che questa volta la Ferrari non voglia lasciarsi sfuggire l’occasione per costruire un progetto che potrebbe diventare vincente come fu quello coronato dai successi di Michael Schumacher. Per questo Newey va ingaggiato a qualunque costo.