La polizia è entrata nella Columbia University per riprendere Hamilton Hall occupata dai studenti pro-palestina che avevano fatto irruzione nell’edificio, rinominandolo “Hind’s Hall”, in onore di Hind Rajab, la bambina palestinese uccisa insieme ai membri della sua famiglia nella loro macchina dalle forze israeliane alcuni mesi fa. Agenti in assetto antisommossa sono entrati dall’ingresso della 114esima strada del campus. Ecco le immagini.