Jannik Sinner è agli ottavi del Masters 1000 di Montecarlo. Il numero 2 del mondo scende in campo oggi giovedì 11 aprile contro il tedesco Jan-Lennard Struff.

Il torneo di Sinner

Sinner deve difendere i 360 punti conquistati un anno fa con la semifinale che gli consentirebbero di mantenere la posizione numero 2 nella classifica mondiale. Con l’inizio del torneo, Carlos Alcaraz lo ha virtualmente superato (qui la spiegazione), anche se lo spagnolo si è ritirato per un problema al braccio e non guadagnerà altri punti. Per Sinner in ogni caso è un test importante per capire a che livello è il suo tennis sulla terra rossa, dopo che gli ultimi mesi hanno sancito la sua superiorità sul cemento. Vincere subito un altro Masters 1000 sarebbe un’impresa storica: l’obiettivo è arrivare più avanti possibile e accumulare sensazioni positive in vista di Madrid, Internazionali di Roma e Roland Garros.

Sinner-Struff

Il suo avversario, il tedesco Jan-Lennard Struff, è insidioso per molteplici ragioni (leggi il suo ritratto completo). L’altoatesino lo ha battuto solo un mese fa a Indian Wells (6-3, 6-4). Struff, numero 25 al mondo, proprio a Montecarlo un anno fa ha raggiunto i quarti di finale, uscendo contro il vincitore del torneo Andrey Rublev. Poi è arrivato in finale al Masters 1000 di Madrid, sconfitto solo al terzo set da Carlos Alcaraz. Rispetto alla facilità con cui ha vinto all’esordio sulla terra rossa contro Korda, Sinner è atteso a un match con qualche trappola in più

Quando gioca Sinner e dove vederlo in tv

Gli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo sono tutti in programma giovedì 11 aprile. Il primo degli italiani a scendere in campo sarà Musetti: il suo match contro Djokovic è il terzo in programma sul Court Rainier III, orario di inizio previsto tre le 13.30 e le 14. Al termine di Musetti-Djokovic sempre sul campo centrale di Montecarlo sarà la volta di Sinner-Struff: l’inizio del loro match non sarà prima delle ore 15.30. La partita sarà disponibile in diretta per gli abbonati a Sky e alla piattaforma streaming Now: il match di Sinner sarà visibile su Sky Sport Uno e su Sky Sport Tennis, così come in mobilità su SkyGo.