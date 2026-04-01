La stampa estera demolisce l’Italia: “Il più grande dramma del calcio mondiale”, “Un’altra figuraccia”

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“Un’altra figuraccia per l’Italia ai Mondiali!”: è il titolo d’apertura della Bild, rinomato quotidiano tedesco sportivo, dopo il terzo fallimento consecutivo della Nazionale azzurra. 2018, 2022 e 2026: l’Italia ha mancato ancora una volta l’accesso alla Coppa del Mondo. Questa volta contro la Bosnia ai calci di rigore. E inevitabilmente si prende la scena anche nelle prime pagine dei quotidiani europei. Non solo Bild, infatti, anche diversi giornali sportivi spagnoli e francesi hanno dedicato l’apertura agli Azzurri.

Breve ma chiarissimo il titolo de L’Équipe – più importante quotidiano sportivo francese – che scrive: “Ciao Italia“. Più netto e duro il commento di Marca: “L’Italia, il più grande dramma del calcio Mondiale”. All’interno del pezzo di Marca si legge poi un pensiero comune tra gli italiani ormai da diversi anni: “Una cosa impensabile in un’altra epoca, ma ormai è diventata la normalità: un Mondiale senza la Nazionale”. AS usa invece un modo di dire italiano: “Porca miseria, Italia!”. Mentre il quotidiano portoghese A Bola scrive: “Che tragedia, l’Italia ancora fuori dal Mondiale”. Titoli diversi, con un pensiero comune: il fallimento dell’Italia è ormai sotto gli occhi di tutti. Un risultato che arriva anche dall’altra parte del mondo, con Olé che scrive: “Un altro fallimento per l’Italia: Fuori dal Mondiale per la terza volta consecutiva”.